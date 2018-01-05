تعود لحمد بن عبدالله آل ثاني.. لصان محترفان يستوليان على مجوهرات نادرة بملايين الدولارات

المواطن ـ الرياض:

كشفت الشرطة الإيطالية، أنَّ لصيْن اثنين على الأقل، سرقا مجوهرات بملايين اليوروات، كانت معروضة في متحف قصر دوجي بمدينة البندقية، يوم الأربعاء.

وأوضحت الشرطة، في بيانٍ تناقلته وكالات الأنباء المختلفة، أنّه “من المعتقد أن اللصيْن تسللا بين الزائرين إلى المعرض الذي ضم مجوهرات وقطعًا أثرية مملوكة للشيخ القطري حمد بن عبدالله آل ثاني، وبينما راقب أحدهما المكان؛ فتح الآخر خزانة العرض وانتزع دبوسًا مزخرفًا (بروش) مرصعًا بالمجوهرات، وقرطين”.

وأشارت إلى أنَّه “تمكّن اللصان من تعطيل نظام الإنذار بالمتحف؛ إذ لم يُصْدِر صوتًا إلا بعد أن هربا بالفعل”، مبيّنة أنَّ “اللصين كانا ضِمن عصابة أكبر على ما يبدو”.

وأعلن مفوض شرطة المدينة، فيتو جاجلياردي، أنّه “نتعامل بالتأكيد مع محترفين يتمتعون بمهارة عالية، تمكنوا من الهرب على الرغم من أن المبنى والغرف مراقبة بأنظمة تكنولوجية متقدمة للغاية”، لافتًا إلى أنَّ “القيمة الجمركية للمجوهرات، التي تشمل قطعًا من الألماس والذهب والبلاتين، 30 ألف يورو فقط؛ لكن قيمتها الحقيقية بضعة ملايين من اليوروات”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :