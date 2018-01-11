تعيين نواف العضياني مشرفاً على القناة الثقافية

المواطن - الرياض

أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان قراراً بتعيين الإعلامي نواف العضياني مشرفاً على القناة الثقافية، إضافة إلى عمله مديراً عاماً لإدارة البرامج والمنتجين في الهيئة.

وأوضح الشريان أن ذلك يأتي لتطوير مسيرة العمل في الهيئة، خصوصاً أنه صاحب تجربة تلفزيونية ناجحة في MBC امتدت لقرابة 10 أعوام.

ووصف الشريان العضياني الحاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الملك عبدالعزيز، بشريك النجاح في إعداد برنامج “الثامنة”، لاسيما أنه أعد برنامج “99” مع صلاح الغيدان، وعمل في صحف سعودية عدة، وقدم عدداً من التحقيقات والقضايا الصحفية، قبل أن يلتحق بمجموعة MBC.

وبلغ عدد الحلقات التي أنتجها نواف العضياني من برنامج “الثامنة” الذي استمر لستة أعوام نحو 500 حلقة تلفزيونية.







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