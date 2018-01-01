تغريم جو 140 ألف ريال بسبب تقديم معلومات مضللة للسوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مائة ألف ريال، على شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج.

وقالت السوق المالية في بيان عبر موقعها على الإنترنت إن المخالفة تمثلت في قيام الشركة بتزويد الهيئة بمعلومات مضللة وغير صحيحة بشأن آخر التطورات التي طرأت على نتائج مشاركتها وفوزها بالمزاد الخاص بالترددات للنطاقين (700) و (1800) ميجا هيرتز، الذي نظمته وأشرفت عليه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما فرضت السوق المالية غرامة مالية مقدارها (40,000) ريال، لمخالفتها الفقرة (ب) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات وذلك لعدم إعلان الشركة في موقع شركة السوق المالية السعودية “تداول” الإلكتروني عن التطورين الجديدين اللذين طرآ على الحدث الجوهري المعلن عنه في تاريخ 08/06/2017م.​