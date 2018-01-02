تغيير جديد في نظام كأس خادم الحرمين الشريفين.. تعرف عليه

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إجراء تغيير جديد في نظام مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”، منذ قليل: “في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين سيتم تطبيق التغيير الرابع في الأشواط الإضافية، على أن تتكون قائمة احتياط الفريق من (9) لاعبين”.

ومن المُقرر أن ينطلق دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم غد الأربعاء، بثلاثة مواجهات بين الباحة والخليج، الاتفاق والطائي، والوحدة والنجوم، على أن تُختتم منافسات هذا الدور، يوم الأحد المقبل.







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