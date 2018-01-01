تفاصيل توجيه آل الشيخ بحل مجلس إدارة نادي النصر

المواطن - مروة نبيل

‎ أعلن حساب الهيئة العامة للرياضة، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ قليل، عن قرار رئيس مجلس الإدارة، تركي آل الشيخ، بحل مجلس إدارة نادي النصر السعودي.

وقال بيان الهيئة على “تويتر”: “بناءً على الصلاحيات المناطة بالهيئة العامة للرياضة، وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية، وإشارة إلى التحقيقات التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق مع السيد سلمان القريني عضو مجلس إدارة نادي النصر والأمين العام السابق للنادي بشأن التهمة المنسوبة له وثبوتها وعلم مجلس إدارة النادي برئاسة رئيس المجلس الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمخالفات التي قام بها الأمين العام السابق”.

وتابع البيان: “واستنادًا إلى المادة 36 والمادة 59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، فقد قرر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة ما يلي: أولًا حل مجلس إدارة نادي النصر، ثانيًا تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة الأستاذ سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي على أن يُشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قد كتب عبر حسابه الخاص على “تويتر”، منذ قليل: “وضع نادي النصر المادي يحتاج إلى إعادة نظر… ونتطلع لتلبية رغبات الجماهير!”.