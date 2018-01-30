تفحم شقيقتين بحادث مروري في عسير

المواطن - عسير

تلقت غرفة العمليات بمنطقة عسير، بلاغًا عن وقوع حادث مروري قبل مدخل سعيدة الصوالحة، عند الساعة 6:47 دقيقة صباحًا.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، محمد الشهري، بأن الفرقة الإسعافية تحركت على الفور من مركز إسعاف محافظة البرك للموقع وقت ورود البلاغ من غرفة العمليات عند الساعة 6:48 دقيقة صباحًا.

وأضاف الشهري، أن الفرقة وصلت لموقع الحادث واتضح أنه عبارة عن اصطدام سيارة من طراز كورولا بأحد أعمدة الإنارة ما نتج عنه 3 حالات، قائد المركبة، والذي نقله أحد المواطنين من الموقع وقت وقوع الحادث قبل وصول الفرقة، وحالتان كانتا داخل السيارة والنيران تشتعل بها، وتعامل رجال الدفاع المدني مع الحريق لإخماده.

وتابع المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر، أنه تبين وجود حالتين متفحمتين لشقيقتين إحداهما تبلغ من العمر 25 عامًا والأخرى 28 عامًا، تم استخراجهما من قبل الدفاع المدني وفرقة إسعاف البرك، وتم التعامل معهما من قبل الفرقة الإسعافية ونقلهما إلى مستشفى جنوب القنفذة.







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