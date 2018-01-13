تقرير أممي يتهم إيران بانتهاك حظر الأسلحة بدعمها الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة

المواطن - الرياض

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن؛ لأنها سهَّلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: إن التقرير الذي رُفع إلى مجلس الأمن الدولي أوضح أن الخبراء المكلفين مراقبة الحظر حددوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015م.

يأتي ذلك فيما يتواصل تقدُّم الجيش اليمني الوطني مدعومًا بطيران التحالف العربي على مختلف الجبهات، وصولًا إلى مشارف صعدة معقل الحوثيين لإنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة العاصمة صنعاء من أيدي الميليشيات الإيرانية.







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