تكدُّس النفايات يؤرق سكان مخططي سلطان وابن درع في أحد رفيدة

المواطن ـ فهدالقحطاني ـ أحد رفيدة:

أعرب سكان مخطط سلطان، ومخطط ابن درع، شرق محافظة أحد رفيدة، عن تذمُّرهم من تكدس النفايات، وانتشار الروائح الكريهة، التي صارت حديثَ السكان المستاء يوميًّا، نتيجة الإهمال المستمر من طرف بلدية المحافظة.

وأشار المواطنان علي القحطاني وخالد القحطاني، إلى أنَّ السيارة الخاصة بالنفايات، كانت تمر على الحاويات كل أربعة أيام؛ لكنها تغيّبت منذ نهاية الامتحانات حتى الوقت الحالي.

وبيَّنا أنَّ “غياب سيارات نقل النفايات، تسبَّب في انبعاث وانتشار الروائح، وتجمع لزواحف والحيوانات الضالة داخل الأحياء ليلًا”، مناشدين الجهة المسؤولة عن نظافة الأحياء، بسرعة إنقاذ الموقف وتلبية احتياجات المواطنين.







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