تمثال الحرية مغلق!

المواطن- متابعة

مفاجأة وجدها السائحون الذين وصلوا، أمس السبت، إلى متنزه باتري بمنطقة مانهاتن السفلى، على أمل اللحاق بمركب ينقلهم إلى تمثال الحرية في ميناء نيويورك، حيث وجدوا أن المزار المهم للغاية مغلق بسبب وقف أنشطة الإدارة الأميركية.

وأكدت إدارة المتنزه الوطني أنها ستغلق المزار التاريخي وجزيرة إيليس المجاورة أمام الزائرين إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق تمويل بحلول منتصف ليل الجمعة، لكن يبدو أن الرسالة لم تصل إلى الجميع.

وأوقفت الحكومة الأميركية أنشطتها بدءًا من منتصف ليل الجمعة بعد أن فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل لاتفاق بشأن ميزانية تمويل الحكومة الاتحادية جراء خلاف مرير بين الحزبين بشأن الهجرة وأمن الحدود.

وفي جلسة استمرت حتى منتصف الليل لم يقر أعضاء بالكونجرس اتفاقًا بشأن ميزانية مؤقتة لتمويل الحكومة حتى 16 فبراير.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :