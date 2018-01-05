تمديد التقديم على الوظائف التعليمية للرجال عبر الخدمة المدنية لـ 8 أيام

المواطن ـ رقية الأحمد:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عن تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية، للرجال، حتى السبت بعد المقبل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حمد المنيف، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، اليوم الجمعة 5 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّه “‏سيتم بإذن الله تعالى تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية للرجال، حتى ظهر يوم السبت بعد القادم 4/26”.

وأشار إلى أنَّ “ذلك يأتي بغية فتح المجال لمن اختبر أخيرًا (كفايات)، وبعد التنسيق مع الزملاء في مركز قياس؛ حيث ستعلن النتائج بإذن الله قبل نهاية فترة التقديم على الوظائف التعليمية”.

‏وبيَّن المنيف أنّه “على من اختبر أخيرًا اختبار كفايات، عدم التقديم، والانتظار حتى ظهور نتائج قياس (وسيتم التنويه عنها)؛ إذ إنَّ نظام جدارة يسجل الدرجة الموجودة في سجلات مركز قياس لحظة التقديم”.







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