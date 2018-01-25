تنفيذًا لتوجيه العيسى.. تعليم جازان يُنهِي إجراءات نقل معلمة استجابةً لمناشدة مرابط مصاب

المواطن ـ علي شيبان ـ جازان:

تنفيذًا لتوجيه وزير التعليم الدكتور، أحمد العيسى، أنهى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي، اليوم الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، إجراءات نقل معلمة أصيب زوجها المرابط في الحد الجنوبي إلى أقرب مدرسة من سكنه؛ للمساهمة في الإشراف على علاجه.

وأكّد الحكمي أنَّ “قرار نقل المعلمة جاء بتوجيهٍ من وزير التعليم، الذي استجاب لمناشدة المرابط ولي حكمي، بنقل زوجته المعلمة إلى مدرسة قريبة من منزله؛ تقديرًا من معاليه لبطولات المرابطين بالحد الجنوبي ولظروف الأسرة”.

وأوضح أنّه “فور صدور التوجيه بدأت (لجنة الظروف الخاصة) برئاسة المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ، علي السهلي، بالعمل وتوجيه المعلمة إلى ابتدائية المضايا بناءً على رغبتها لقربها من منزلها”.

ورفع الحكمي شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ لما يوليه من عناية واهتمام بالمعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، وإلى رئيس لجنة الظروف الخاصة بتعليم جازان الأستاذ علي السهلي، وأعضاء اللجنة، لما يقومون به بغية إنهاء إجراءات المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، وفق الضوابط النظامية.







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