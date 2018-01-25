تنفيذًا لقرار الوزير العواد.. توطين وظائف المذيعات في الإذاعة والتلفزيون

أكّد رئیس هیئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، داود الشريان، الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ الهیئة نفّذت قرار وزير الثقافة والإعلام عواد العواد، بتوطین وظائف مذيعات اللغة العربیة في الإذاعة والتلفزيون، وفق المهلة المحددة.

وأوضح الشريان، وفق الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ “جمیع المذيعات في القنوات والإذاعات أصبحن سعوديات”، مشیرًا إلى أنَّ قناة “الإخبارية” في طريقھا إلى توطین وظائف المذيعات، خلال الأسابیع المقبلة.

يُذكر أنَّ وزير الثقافة والإعلام، عواد العواد، قد أصدر قرارًا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يقضي بتوطين وظائف المذيعات بالتلفزيون السعودي.