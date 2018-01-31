توجيه عاجل من أمير عسير بالقبض على الشاب والفتاة الراقصة بشارع الفن

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

وجه أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بالتحقيق في مقطع شارع الفن، والقبض على المتورطين وإحالتهما للنيابة العامة.

وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد يقضي بالقبض على المتورطين في المقطع بشكل عاجل وإحالتهما للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نظاميًا بمايردع كل من تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والقوانين.

وأكد آل ثابت أن سلوكيات الشابين التي ظهرت في المقطع المتداول تعد مخالفة للآداب الإسلامية والأعراف والعادات والتقاليد ، لافتا إلى أن أمير منطقة عسير شدد على أهمية تطبيق العقوبة على المتورطين.

وكانت “المواطن” قد نشرت مقطع فيديو لرقص شاب وفتاة في شارع الفن بابها، وهو ما أثار استنكار أهالي المنطقة وغضبهم.



وطالب الأهالي بمحاسبة الشاب والفتاة على هذا التصرف، مع ضرورة تشديد الرقابة من الجهات المعنية في الموقع لمنع حدوث مثل هذه التصرفات مستقبلًا والأخذ على يد كل من يحاول القيام بها في تصرف لا يمثل عادات وتصرفات أهالي المنطقة.







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