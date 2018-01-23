توضيح عاجل من حساب المواطن حول معلومات وأرقام البرنامج

المواطن- عبدالرحمن دياب

شدد حساب المواطن على أنه هو المصدر الرئيسي لأية معلومات وأرقام تخص البرنامج.

وأوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه في حال وجود أية استفسارات يمكنكم التواصل على حساب خدمة العملاء الخاص ببرنامج حساب المواطن.

وقبل قليل، أكد حساب المواطن أنه يمكن الاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق في برنامج حساب المواطن، من خلال الرابط: هنا

وقال حساب المواطن إن الدعم المُقدَّم يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ولفت في تغريدة له عبر “تويتر” أنه يشمل أيضًا الأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية، كما تتم مراجعة الدعم كل 3 أشهر، بهدف مواكبة أي تأثير ناتج عن تلك الإصلاحات.

وفي وقت سابق، أكّد حساب المواطن أنَّه يشترط لاستيفاء شروط الأهلية، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويتجاوز معيار الإقامة، وأن تتوافق بياناته المفصح عنها مع بيانات الجهات الأخرى.

ولفت حساب المواطن، إلى أنَّ معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.







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