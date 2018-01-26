توضيح من ضريبة القيمة المضافة حول السلع المُستردة

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكدت ضريبة القيمة المضافة أنه يتم استرداد الضريبة مع قيمة السلعة المُستردة.

وجاء ذلك ردًا من حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة بموقع “تويتر”، على تساؤل في هذا الشأن.

وشدد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة على أنه في حال مخالفة أي منشأة لذلك يمكنك تقديم بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة أو عبر مركز الاتصال 19993.

وسابقًا، أوضح حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة أن الرقم الضريبي الموجود على الفواتير يتكون من 15 خانة فقط.

ورد على تساؤل مواطن قال إن معه فاتورتين، واحدة بها 12 خانة والأخرى 13 خانة، ولا يعلم من منهما السليمة.

ولفت حساب العناية بالعملاء إلى أن “الرقم الضريبي يتكون من 15 خانة، ويمكنك تقديم بلاغ على المنشآت المخالفة عبر تطبيق الضريبة المضافة، أو عبر مركز الاتصال 19993”.







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