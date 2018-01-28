توطين 12 نشاطًا ومهنة بدايةً من العام الهجري المقبل

المواطن- عبدالرحمن دياب

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قرارًا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات.

وأكد متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تنفيذ القرار سيتم ابتداءً من العام الهجري المقبل، لتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص.

وضمن المهن التي شملها القرار، محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال ومستلزمات الرجال، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز.

وأيضًا، محلات الساعات والنظارات، ومحلات الأجهزة الإلكترونية ومحلات بناء الإعمال والبناء، والعديد من المهن الأخرى.







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