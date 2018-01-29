توفير مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين بداية 1440هـ

المواطن- الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه سيتم توطين 12 نشاطًا ومهنة اعتبارًا من العام الهجري القادم، وهو ما سيؤمن مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين والسعوديات.

وأضاف أبا الخيل، في حواره على قناة العربية، أنه سيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية بداية من العام الهجري الجديد.

وبشأن الغرامات التي سيتم فرضها على المخالفين، لفت أبا الخيل إلى أنه سيتم فرض غرامة 20 ألف ريال، كما سيتم ترحيل كل أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.

وكشف أن تاريخ التوطين في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات سيكون بحلول الأول من ربيع الأول 1440هـ، فيما سيتم في شهر جمادى الأولى توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد البناء والإعمار، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، والحلويات، لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات.

وشدد أبا الخيل على أن وزارة العمل تستهدف حاليًّا قطاع التجزئة، وتعمل على مسارات أخرى مثل قطاع الصناعة والقطاع الصحي، وهناك أنشطة أخرى تشهد سيطرة للوافدين، وهي تمثل فرص عمل جيدة للسعوديين، مضيفًا: “حاليًّا نعمل مع جهات متعددة ونستهدف كافة القطاعات والأنشطة التي ستمكن من توظيف المواطنين”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :