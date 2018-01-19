توقعات بارتفاع ضخم بإنتاج نفط أميركا يقودها لمنافسة الممكة وروسيا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أن إنتاج النفط الأميركي يتهيأ لزيادة ضخمة في حجم نموه خلال العام الجاري مع ارتفاع الأسعار، مما قد يعرض صناعة النفط في فنزويلا إلى مزيد من الانهيار.

وبحسب شبكة بلومبيرغ الأميركية، فإن الوكالة الدولية انضمت لمجموعة كبيرة من الأصوات لخبراء متخصصين، مثل مجموعة جولدمان ساكس ومحللي أوبك، والذين حذروا من ارتفاع الإنتاج الأميركي للنفط، والذي وصل إلى مستوياته منذ ثلاث سنوات.

وعززت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو المعروض من خارج أوبك هذا العام بمقدار 100،000 برميل إلى 1.7 مليون برميل يوميًا مقارنة بتقرير الشهر الماضي. كما حذر من أن عام 2018 قد يكون عاما “متقلبًا” وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، لا سيما المخاطر التي تهدد صناعة النفط في فنزويلا.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري “إن قصة التوريد الكبيرة لعام 2018 تتكشف بسرعة في الأميركتين”، مضيفة أن “النمو المتفجر في الولايات المتحدة والمكاسب الكبيرة في كندا والبرازيل سوف تفوق بكثير الانخفاضات الحادة المحتملة في فنزويلا والمكسيك”.

ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو إنتاج النفط الأميركي لهذا العام بمقدار 240 ألف برميل يوميا إلى 1.35 مليون برميل، وهو ما يقودها إلى أن تكون منافسا ثالثا لكل من المملكة العربية السعودية وروسيا على زعامة الإنتاج العالمي للنفط.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تستمر مشاكل فنزويلا بعد أن شهدت أكبر انخفاض غير مخطط له في الإنتاج العام الماضي، حيث قال التقرير إنه “نظرا للديون المفاجئة التي تشهدها فنزويلا وشبكة النفط المتدهورة، من المحتمل أن يكون الانخفاض هذا العام أكثر حدة من 270 ألف برميل يوميا في عام 2017”.







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