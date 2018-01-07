توقعات بالتئام ثقب الأوزون بشكل كامل بحلول 2060

المواطن - متابعة

قالت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”: إن هناك انكماشًا في ثقب الأوزون، وعزت التحسن إلى إجراءات منع مركبات “كلوروفلور- كربون”، إذ لوحظ تراجع سريع لمستويات الكلورين في الغلاف الجوي للأرض.

وأكدت صور جرى التقاطها عبر الأقمار الصناعية، العام الماضي، إحراز البشرية تقدمًا، كما تنعش آمالًا في أن يلتئم الثقب بشكل كامل بحلول عام 2060، على اعتبار أن تحلل المادة الضارة يستغرق عقودًا من الزمن.

ولم يتبين ما إذا كان الالتئام في ثقب الأوزون ناجمًا عن إجراءات “بروتوكول مونتريال”، الذي وقعت عليه كافة بلدان العالم عام 1985 لأجل منع مركبات “كلوروفلور- كربون”.

وكشفت عمليات رصد عبر الأقمار الصناعية، تراجع مستويات الكلورين بنسبة 20%، عام 2005، في الغلاف الجوي للأرض.







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