توقعات بتباطؤ الطلب على النفط إلى 1.3 مليون برميل يوميًّا

المواطن- متابعة

أكد تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، أن أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ 3 أعوام مع وصول سعر مزيج خام برنت إلى 70 دولارًا للبرميل في بداية 2018 على خلفية تراجع الإنتاج الليبي والأحداث الجارية في فنزويلا التي أثرت على الإمدادات النفطية للدول الأعضاء بمنظمة الأوبك، بالإضافة إلى تراجع المخزون الأميركي.

وبالرغم من توقع ارتفاع المعروض الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ 5 عقود تقريبًا، إلا أن الوكالات الأميركية واصلت ترديد أنباء عن حدوث انخفاض كبير في المخزون في الولايات المتحدة.

وبين آخر تقرير أسبوعي صادر عن معهد البترول الأميركي تراجع المخزون بواقع 5.121 ملايين برميل بعد تراجعه بأكثر من الضعف بواقع 11.19 مليون برميل خلال الأسبوع الذي سبق.

ونتج هذا التراجع المستمر في المخزونات على خلفية انخفاض إنتاج النفط الأميركي بسبب برودة الطقس في الولايات المتحدة بما أثر على بعض منشآت النفط.

وأشار التقرير الأسبوعي الذي نشرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى سحب المخزونات بوتيرة مرتفعة بلغت 6.9 ملايين برميل، الأمر الذي أدى إلى تراجع المخزون للأسبوع التاسع على التوالي، ومن ثم تعزيز أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يبلغ المخزون التجاري في الولايات المتحدة حوالي 413 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2015.







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