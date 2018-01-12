توقعات ستاندرد تشارترد للأسهم والأصول في 2018

المواطن - متابعة

رأى العضو المنتدب ومدير إدارة الثروات في الإمارات ببنك ستاندرد تشارترد، غوتام دوغال، أن البيئة الاستثمارية في عام 2017 لم تكن ساخنة جدًا ولا باردة جدًا، موضحًا أن هذا ما يسميه خبراء المال بيئة الـGoldilocks، ما ساعد الأسواق المالية التي أعطت عوائد جيدة جدًا للمستثمرين.

وتابع دوغال “نتوقع أيضًا أن نرى هذه القوة تمتد إلى عام 2018″، متسائلًا “كم من الوقت سيستمر الزخم على سوق الأسهم؟ تقييم الأسهم بالتأكيد عند الجانب الأعلى ولكن نحن نؤمن بأن هذا الاتجاه الصاعد سيستمر في 2018 بسبب نمو الاقتصاد العام، والثقة العامة والشركات القوية جدًا”.

وأضاف “نحن نرى أن الأسواق في كل من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية ستعود بقوة في عام 2018، أما الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية باستثناء اليابان فستستقر. بالنسبة للعائد في 2018 إذا استمر بالتحوط بشكل صحيحح فنتوقع عائدًا جيدًا”.

وحول ما يخص التحديات لفت دوغال إلى أن “هناك عاملين أساسيين: التضخم والتأثيرات جراء رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي قد تظهر في مختلف أنحاء العالم. هذه عوامل قد تخفض عائد المستثمر لو قارنا مع عام 2017 الذي كان إيجابيًا جدًا للمستثمر”.

وأوضح دوغال أن “فئة الأصول المفضلة في عام 2018 دون شك هي الأسهم، ولكن في نفس الوقت نحن ننصح زبائننا بتنويع محفظتهم والاستثمار في أصول متعددة، إضافة إلى التحوط، وهذا أمر ضروري”.







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