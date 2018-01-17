تويتر تنفق الأموال في التجسس على مستخدميها!!

المواطن ـ وكالات

كشف موقع “Project Veritas”، أن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يقوم بمراقبة بعض الحسابات على الموقع من خلال موظفين مختصين، يتم دفع المال لهم لمراقبة بعض الحسابات الشخصية.

واستشهد الموقع المختص بالشؤون التقنية، بتصريح للعضو في أمن الشبكة كلاي هاينز، بأنه يتم مراقبة بعض الحسابات من خلال موظفين مختصين، مبيّنة أنَّ “وظيفة هؤلاء مراقبة العديد من الحسابات الشخصية والتعرف على رسائل المستخدمين، وحفظ بعض الرسائل”.

وأشار إلى أنَّ “الهدف من برنامج المراقبة هو إعداد ملف خاص للمستخدمين في المستقبل القريب”.

يذكر أن “Veritas” كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يستخدم طريقة خاصة لمراقبة مستخدميه، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى قيام الموقع بحظر بعض المستخدمين لاحتواء بعض الحسابات على مواد مخالفة لسياسة الموقع.