تويتر يرفض حذف حساب ترامب: سيحجب معلومات مهمة

المواطن - متابعة

رفض موقع تويتر حذف حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية مطالبات بعض المتابعين والمعارضين.

وقال تويتر إنه لا يمكنه حذف حسابات ترامب ولا زعماء الدول حتى لو كانت تغريداتهم تثير موجة من الجدل لأن هذه التغريدات تكشف معلومات يستفيد منها الجمهور.

وطالب عدد من مستخدمي تويتر بحذف حساب ترامب بعد أن هدد كوريا الشمالية بوجود زر نووي كبير في مكتبة لكن تويتر رفض هذا الطلب.

وقال الموقع إن “تويتر موجود لخدمة ومساعدة تقدم الحوار العام والعالمي. قادة العالم المنتخبون يلعبون دوراً حاسماً في هذا الحوار بسبب تأثيرهم الكبير على مجتمعنا”.

وأضاف إن “حجب قائد عالمي من تويتر وإزالة تغريداته المثيرة للجدل سيحجب معلومات مهمة ينبغي على الناس معرفتها والتناقش حولها. كما أن (الحجب) لن يُسكِت هذا الزعيم أو ذاك، بل قد يعرقل بالتأكيد النقاشات الضرورية حول كلماتهم وتصرفاتهم”.







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