جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف مدرس لغة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر عدد من الوظائف بمسمى “مدرس لغة” بالمستوى السادس، للعمل بعمادة السنة التحضيرية (مركز اللغة الإنجليزية)، وذلك وفق الشروط والتخصصات التالية:

أ- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– اللغة الإنجليزية (English Language).

– اللغويات التطبيقية (Applied Linguistics).

– الأدب الإنجليزي (English Literature).

– تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (TESOL).

– تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).

– ترجمة (Translation).

ب- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير في أحد التخصصات التالية:

– اللغويات التطبيقية (Applied Linguistics).

– تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (TESOL).

– تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).

– ترجمة (Translation).

– تدريس اللغة الإنجليزية لأغراض أكاديمية (EAP).

– طرق تدريس “لغة إنجليزية” (Methods of Teaching English).

ج- أن تحصل على (6.5) في اختبار IELTS الأكاديمي، على أن لا تقل جميع المهارات عن (6)، أو ما يعادله من اختبار TOEFL.

وأبرزت الجامعة، أن الشروط العامة هي:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- ألا يقل تقديرها العام في مرحلة الماجستير عن (جيد جدا) أو ما يعادلها.

4- اجتياز الاختبار الذي تحدده الجامعة والمقابلة الشخصية.

وبينت الجامعة أنه يجب على المتقدمات إرفاق صور إلكترونية للمستندات التالية:

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية (الأحوال المدنية).

– صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس والماجستير والسجل الأكاديمي لكل منهما.

– صورة طبق الأصل من معادلة شهادة البكالوريوس والماجستير الصادرة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

– صورة من اختبار اللغة الإنجليزية IELTS الأكاديمي أو TOEFL.

– الخبرات السابقة (إن وجدت).

وأوضحت الجامعة، أن التقديم عن طريق بوابة التوظيف الإلكتروني، حيث يبدأ فتح الرابط والتقديم يوم الأحد 18/ 5/ 1439هـ الموافق 4/ 2/ 2018م إلى نهاية يوم الثلاثاء 27/ 5/ 1439هـ الموافق 13/ 2/ 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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