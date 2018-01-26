جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف مدرس لغة

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر عدد من الوظائف بمسمى “مدرس لغة” بالمستوى السادس، للعمل بعمادة السنة التحضيرية (مركز اللغة الإنجليزية)، وذلك وفق الشروط والتخصصات التالية:
أ- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
– اللغة الإنجليزية (English Language).
– اللغويات التطبيقية (Applied Linguistics).
– الأدب الإنجليزي (English Literature).
– تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (TESOL).
– تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).
– ترجمة (Translation).
ب- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير في أحد التخصصات التالية:
– اللغويات التطبيقية (Applied Linguistics).
– تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (TESOL).
– تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).
– ترجمة (Translation).
– تدريس اللغة الإنجليزية لأغراض أكاديمية (EAP).
– طرق تدريس “لغة إنجليزية” (Methods of Teaching English).
ج- أن تحصل على (6.5) في اختبار IELTS الأكاديمي، على أن لا تقل جميع المهارات عن (6)، أو ما يعادله من اختبار TOEFL.
وأبرزت الجامعة، أن الشروط العامة هي:
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
3- ألا يقل تقديرها العام في مرحلة الماجستير عن (جيد جدا) أو ما يعادلها.
4- اجتياز الاختبار الذي تحدده الجامعة والمقابلة الشخصية.
وبينت الجامعة أنه يجب على المتقدمات إرفاق صور إلكترونية للمستندات التالية:
– صورة من بطاقة الهوية الوطنية (الأحوال المدنية).
– صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس والماجستير والسجل الأكاديمي لكل منهما.
– صورة طبق الأصل من معادلة شهادة البكالوريوس والماجستير الصادرة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.
– صورة من اختبار اللغة الإنجليزية IELTS الأكاديمي أو TOEFL.
– الخبرات السابقة (إن وجدت).
وأوضحت الجامعة، أن التقديم عن طريق بوابة التوظيف الإلكتروني، حيث يبدأ فتح الرابط والتقديم يوم الأحد 18/ 5/ 1439هـ الموافق 4/ 2/ 2018م إلى نهاية يوم الثلاثاء 27/ 5/ 1439هـ الموافق 13/ 2/ 2018م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)