جامعة الملك فيصل تطلب أكاديميين سعوديين من حملة الدكتوراه

المواطن - واس

أعلنت جامعة الملك فيصل بالأحساء توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الدكتوراه، وترغب شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي أنه ستعطى الأولوية للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وخريجي الجامعات العالمية التي تعترف بها وزارة التعليم، حيث يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان وألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب وأن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية بتقدير لا يقل عن جيد جداً وضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم وأن تكون جميع المؤهلات امتداداً للتخصص وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام وأن يكون حاصلاً على اختبار الرخصة الطبية السعودية ( SLME ) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب وأن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان وأن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًّا وأن يجتاز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية .

ودعت الجامعة من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، خلال الفتر 4 – 9 /5 /1439هـ .







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