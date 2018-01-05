جبل اللوز يرتدي حلّته البيضاء ويستقطب المتنزهين

المواطن ـ رقية الأحمد:

ارتدت مرتفعات جبل اللوز بتبوك، حلّتها البيضاء الشتوية، بعدما تساقطت الثلوج، مساء اليوم الجمعة 5 كانون الثاني/يناير الجاري، بكميات ما بين متوسطة وخفيفة عليها.

وحَرص المتنزهون، اليوم الجمعة، على الذهاب لأماكن تساقط الثلج في جبل اللوز؛ بغية الاستمتاع بالمناظر الخلابة، إذ يقع جبل اللوز شمال غربي مدينة تبوك، ضمن متكوّن الدرع العربي، المسمى جغرافيًّا “جبال مدين”.

وجاءت تسمية الجبل بهذا الاسم، نِسبة لأشجار اللوز، التي لا تزال تنمو فيه، كما أنَّ هناك واديًا وقرية يُعرفان باسم “اللوز”، فيما تُعَد قمة جبل اللوز أعلى قمة في منطقة تبوك؛ إذ يبلغ ارتفاعها 2583 مترًا فوق سطح البحر.

وينتج من السلسلة الجبلية، أودية عدة من جهة الجنوب والغرب، كما تُعَد منطقة أثرية؛ لما فيها من النقوش التاريخية القديمة والرسوم والمناجم والكتابات.







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