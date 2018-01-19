جبنة منتهية الصلاحية تسمم مواطنًا وتغلق أبواب مركز تجاري في الشرائع

المواطن ـ الشرائع:

اتّخذت بلدية الشرائع الفرعية، ممثلة في الفرقة المسائية، قرار إغلاق أحد المراكز التجارية بالشرائع، في مخطط 12، مساء اليوم الجمعة 19 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد تضرر أحد المواطنين جراء تناول أجبان منتهية الصلاحية.

وأسفر تناول المواطن الأجبان منتهية الصلاحية، عن حالة تسمُّم نُقِل في أثرها لطوارئ مستشفى الملك فيصل لمتابعة حالته الصحية، وإبلاغ عمليات أمانة العاصمة المقدسة التي بدورها مرَّرت البلاغ للمراقبين في بلدية الشرائع.

وباشر البلاغ كلٌّ من المراقب حسين العطاس والمراقب بخيت القثامي بمتابعة رئيس البلدية المهندس فهد البشري، وتم رصد عدد من المخالفات، أبرزها:

انتهاء رخصة المحل.

أخذ عينة من الجبنة المنتهية الصلاحية وإبلاغ قسم المراقبة الصحية لمباشرة مهام تفتيش المركز ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة وإتلافها.

إيقاع العقوبات والغرامات التي تهدد صحة المستهلك.







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