جريمة هزت المغرب.. مدمن يقتل 4 من أسرته ذبحًا!

المواطن- متابعة

قتل شاب مغربي 4 أفراد من أسرته، مساء أمس الخميس، حيث ذبح والدته وشقيقه الأصغر واثنين من أبناء شقيقته يبلغان من العمر 3 و5 سنوات من الوريد إلى الوريد بسكين داخل منزلهم، فيما نجت أخته بأعجوبة وتعرضت إلى طعنات خطيرة.

والشاب الذي يعيش مع عائلته في مدينة تطوان شمال المغرب، يدعى أيوب ويبلغ من العمر 27 سنة، وهو أعزب ويعمل لحسابه الخاص في صناعة الجبس، وهو شخص مدمن للمخدرات وانطوائي.

والقاتل يعيش منعزلًا مع نفسه ولا يتكلم مع أحد، ولكنه يسكن مع أفراد أسرته في منزلهم الكائن بـ”حي بوسافو” بمدينة تطوان.

وبحسب معلومات السلطات المحلية، يعاني الجاني من اضطرابات نفسية، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.







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