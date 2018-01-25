جماهير النادي الأهلي تنتفض

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن جماهير النادي الأهلي تسعى لمؤازرة فريقها بقوة خلال المباريات المقبلة، من أجل دعم اللاعبين معنويًا سواء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة أن الراقي ظهر بمستوى جيد مؤخرًا.

أعلنت منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر المباريات، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بدء بيع تذاكر مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفور طرح منصة مكاني لتذاكر مباراة النادي الأهلي والشباب المُقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، انتفضت جماهير الراقي لشرائها وسط توقعات بحضور جماهيري كبير في اللقاء المرتقب.

وأعلنت مكاني عن بيع 3289 تذكرة لمباراة النادي الأهلي والشباب حتى الآن، وكتبت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “500 تذكرة كل ساعة هو معدل الشراء خلال ال 4 ساعات الأولى من طرح التذاكر على مكاني”.

وكانت مباراة الدور الأول بين النادي الأهلي والشباب من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، قد انتهت بفوز الراقي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع نادي الشباب في المرتبة الخامسة برصيد 25 نقطة.







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