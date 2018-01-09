جماهير النصر والأهلي يُشعلان المنافسة في حملة ادعم ناديك

المواطن - مروة نبيل

انتفضت جماهير النادي الأهلي وشاركت بقوة في حملة ادعم ناديك، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما أظهر التقرير الذي كشف عنه رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عصر اليوم، تراجع أعداد المشتركين.

وأوضح تقرير أعداد المشتركين في حملة ادعم ناديك الذي نشره تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه تراجعت أعداد جماهير الهلال التي واصلت التصدر بـ28.245، ولكن قل عدد المشتركين 140 فردًا.

وواصلت جماهير نادي النصر التقدم بقوة في حملة ادعم ناديك، حيث وصل إجمالي المشتركين لـ25.184، بزيادة 525 مشتركًا، وزادت جماهير الاتحاد 4 مشتركين، ليبلغ إجمالي المشتركين 22.919.

وزادت جماهير النادي الأهلي المشتركة في حملة ادعم ناديك 302 مشتركًا، ليصل إجمالي المشتركين 7.013، كما انتفضت جماهير الشباب ووصلت لـ2.289، بزيادة قدرها 125 مشتركًا، كما زادت جماهير الاتفاق 5 مشتركين، وبلغ عددها 1.015 مشتركًا.







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