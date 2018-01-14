جمهور الهلال يواصل الانفراد بصدارة ادعم ناديك.. والنصر يُلاحقه

المواطن – مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن الترتيب اليومي لأعداد المشتركين في حملة ادعم ناديك والتي شهدت حفاظ نادي الهلال على الصدارة، وبفارق حوالي ألفين مشترك عن النصر.

وجاءت ترتيب أعداد المشتركين في حملة ادعم ناديك اليوم الأحد كالتالي: الهلال في الصدارة بـ34.050 بزيادة قدرها 523 مشتركًا، ثم النصر ب، 32.010 بعدما زاد عدد المشتركين لديه 1.311، ثم الاتحاد بـ26.299 بزيادة بلغت 1.830.

واحتل النادي الأهلي المركز الرابع في حملة ادعم ناديك بـ9.142 بزيادة 323 مشتركًا، ثم الشباب بـ2.867 بزيادة 78، وزاد عدد مشتركي الاتفاق 16 ليصبح الإجمالي 1.116، ثم أحد بـ536 بزيادة قدرها 42.

وفي المركز الثامن بحملة ادعم ناديك جاء نادي التعاون بـ443 بزيادة 5 مشتركين، يليه الباطن بـ347، ثم الفيحاء بـ289 بزيادة 6 مشتركين، وتراجع الفتح ليحتل المركز الحادي عشر بـ288 بعدما زاد عدد المشتركين لديه 4.

واحتل الفيصلي المركز الثاني عشر في حملة ادعم ناديك بـ280 بزيادة قدرها 9 مشتركين، ثم الرائد بـ270 وزاد مشترك واحد، وأخيرًا القادسية بـ159 بزيادة 3 مشتركين.











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