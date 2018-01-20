جموع المصلين تُشيِّع الشهيد الهراني في الحجرة

المواطن - واس

شيَّعت جموع المصلين بجامع عليب بمحافظة الحجرة بعد صلاة ظهر اليوم، جثمان شهيد الواجب الجندي أول أحمد بن إبراهيم الزهراني الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح، بحضور وكيل محافظة الحجرة علي بن عيسى الزهراني وعدد من منسوبي الجهات الأمنية، وأهالي المحافظة.

ونقل الراجح تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة الباحة إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهتهم عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.







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