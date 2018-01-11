جورج بيست .. أسطورة كروية دمَّرت نفسها لهذا السبب!

المواطن - محمد سمعه

يُعد الأيرلندي الشمالي جورج بيست، نجم فريق مانشستر يونايتد الأسبق، واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ الشياطين الحمر بالقرن ال20.

هو جورج بيست والذي وُلد بمدينة بلفاست الأيرلندية في 22 مايو عام 1946.

بدأ بيست مسيرته مع نادي مانشستر يونايتد في عام 1961 وهو بعمر ال15، واستمر مع فريق الشباب بنادي مان يونايتد حتى عام 1963.

وكان قديماً في إنجلترا من الصعب التعاقد مع لاعبين من أيرلندا الشمالية لانفصالها عن مملكة بريطانيا؛ فعانى بيست حتى ينتقل إلى مانشستر يونايتد فكان عليه العمل في أحد الموانئ البحرية في مدينة مانشستر حتى تُسهل مهمته بالتدرب مع الشياطين الحمر.

ويذكر أن بيست كان يتدرب مرتين في الأسبوع مع فريق مانشستر يونايتد قبل صعوده للفريق الأول.

وحقق بيست العديدَ من الإنجازات مع فريق مانشستر يونايتد، مثل الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في عام 1964، كما نال الدرع الخيرية في عامي 1965، 1967 وفاز كذلك بالكأس الأوروبية في عام 1968.

ودمَّر بيست نفسه بسبب تعاطيه للكحول والخمور، حيث كان يشرب باستمرار رغم تحذير الأطباء له بالتوقف ولكنه لم يستمع إليهم حتى كانت الخمور سبباً رئيسياً في وفاته.

وفي عام 1981 وحينما كان بيست يلعب في الولايات المتحدة الأمريكية سرق بيست المال من حقيبة سيدة لا يعرفها وذلك من أجل إحضار الخمور وشربها.

وتوفي بيست في ال25 من نوفمبر في عام 2005 في مدينة لندن البريطانية عن عمر يناهز ال59 عاماً في أحد مستشفيات بريطانيا بسبب عدوى في الرئة ومشكلات عضوية نتيجة شرب الخمور.

وجَّه بيست رسالة قبل وفاته إلى محبيه قائلاً: ابتعدوا عن الخمور ولا تموتوا مثلي.







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