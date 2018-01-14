جولة “المواطن” تكشف: محلات ذهب مخالفة تُغلق قبل جولات الرقابة وتسريبات مجهولين السبب!

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

كشفت جولة “المواطن“، مساء اليوم الأحد، في أسواق الذهب بجدة إغلاق العديد منها؛ بسبب التخوف من الجهات الرقابية.

وبين أصحاب المحلات المجاورة للمحلات المغلقة أن من يعمل بها أجانب حتى اليوم، ولكن يتم إغلاقها بناءً على معلومات يتم تسريبها من قبل مجهولين إذا كان هناك جولات تفتيشية للجهات.

وبيّن خالد العيسى، في تصريحات إلى “المواطن“، أن نسبة التوطين بلغت 60% وهناك تخوف من توظيف الشباب السعودي كون ليس لديهم أي خلفية في بيع وشراء الذهب، مبينًا أن رواتب الموظفين تصل إلى 6000 ريال شهريًّا.







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