جولة “المواطن” تكشف: محلات ذهب مخالفة تُغلق قبل جولات الرقابة وتسريبات مجهولين السبب!
نسبة التوطين بلغت 60% وهناك تخوف من توظيف الشباب السعودي كون ليس لديهم خلفية

جولة “المواطن” تكشف: محلات ذهب مخالفة تُغلق قبل جولات الرقابة وتسريبات مجهولين السبب!

2018/01/14
الساعة 10:56 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
2010
0
طباعة
المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

كشفت جولة “المواطن“، مساء اليوم الأحد، في أسواق الذهب بجدة إغلاق العديد منها؛ بسبب التخوف من الجهات الرقابية.

وبين أصحاب المحلات المجاورة للمحلات المغلقة أن من يعمل بها أجانب حتى اليوم، ولكن يتم إغلاقها بناءً على معلومات يتم تسريبها من قبل مجهولين إذا كان هناك جولات تفتيشية للجهات.

وبيّن خالد العيسى، في تصريحات إلى “المواطن“، أن نسبة التوطين بلغت 60% وهناك تخوف من توظيف الشباب السعودي كون ليس لديهم أي خلفية في بيع وشراء الذهب، مبينًا أن رواتب الموظفين تصل إلى 6000 ريال شهريًّا.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :