حادث مروري جديد بـ11 ضحيّة بينهم متوفى في الطائف

المواطن ـ الطائف:

أسفر حادث مروري، عن وفاة مقيم وإصابة 10 من مرافقيه من عائلة واحدة، بعد أن انقلبت مركبتهم مساء الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، على طريق السيل ـ مكة، أمام البهيتة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أنَّ “غرفة العمليات تلقّت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه خمس فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، وكذلك تم طلب الدعم من الصحة بتوجيه ثلاث فرق إسعافية”.

وأشار الثبيتي إلى أنّه “عند وصول أول فرقة لموقع الحادث اتضح أن الموقع به عدد 11 إصابة من عائلة مقيمة؛ ما دعا إلى فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم لحين وصول الفرق المدعمة للموقع”.

وبيّن أنَّه “جاء تصنيف الحالات إلى: 6 بسيطة وحالتان متوسطة وحالتان بالغة وحالة انتقلت إلى رحمة الله”، لافتًا إلى أنّه “تم نقل الحالات جميعها عن طريق فرق الهلال الأحمر وفرق الصحة إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف”.







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