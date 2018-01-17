حادث مروّع يفجع أسرة في صبيا .. وفاة الأم وأبنائها الـ6 بسبب تصدّعات الطريق

المواطن ـ علي شيبان ـ جازان

أدّى حادث مروري مروع على طريق مركز الكدمي بمحافظة صبيا في جازان، إلى وفاة 6 مواطنين ووالدتهم.

وكشفت مصادر “المواطن“، الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “سيارة تقل عائلة مكونة من 8 أفراد، ارتطمت بسيارة من نوع قلاب، بالقرب من مركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا”.

وأشارت إلى أنَّه “يعود السبب الرئيسي للحادث، كما روى شهود عيان، إلى سوء الطبقة الإسفلتية، وكثرة الحفريات والتشققات”، مبيّنة أنَّ “السيارة التي تقل العائلة ارتطمت بالحفريات مما أدى إلى فقدان قائدها التوازن، لتصطدم بسيارة آخر، مما أدى إلى وفاة 6 حالات في الموقع، هم 3 أبناء و3 بنات من الأسرة ذاتها”.

وفي السياق ذاته، قامت الجهات المعنية بإصلاح الحفريات والتشققات، في تجاوب متأخر، بعد أن فاضت 6 أنفس بريئة، فيما طالب المواطنون بمحاسبة المقصرين في مثل هذا الحالات، لافتين إلى أنَّ “غالبية الطرق تعرف كثرة الحفريات والتشققات التي تؤدي إلى إزهاق الأنفس”.

ومن جانبه، أعلن المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بجازان، الأستاذ بيشي الصرخي، أنَّ “غرفة العمليات تلقت عند الساعة 11.38 من صباح الثلاثاء بلاغًا عن حادث تصادم بين سيارة تقل عائلة مكونة من 8 أفراد ارتطمت بقلاب بالقرب من مركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا، وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية إلى موقع الحادث بإشراف القائد الميداني علي عبدالرحمن هتان”.

وأشار الصرخي إلى أنَّه “عند وصول الفرق الإسعافية إلى موقع الحادث تبين وفاة 6 حالات، منهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء، بينما نقلت امرأة إلى المستشفى لديها توقف قلب وتنفس، حاول المسعفون أثناء انتقالهم بها عمل إنعاش قلبي ورئوي حتى وصولها المستشفى، بينما نقل قائد السيارة التي تقل العائلة إلى المستشفى عن طريق آخرين، ونقل سائق القلاب عن طريق الفرقة الإسعافية في وضع مستقر إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج، ونقلت جميع حالات الوفاة عن طريق فرق الهلال الأحمر إلى ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام”.







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