حادث مروّع يودي بحياة 4 ويصيب 6 على طريق ظلم

أودى حادث تصادم، على طريق ظلم باتجاه الخرمة، بحياة 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، مساء الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وقامت بتوجيه 4 فرق إسعافية، وطلب الدعم من الصحة بواقع فرقتين، تحت متابعة من رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وأشار الثبيتي إلى أنّه “عند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع 10 حالات، منها 4 وفيات، و6 إصابات، تراوحت إصابتهم من بسيطة إلى متوسطة، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم ونقلهم بعد التنسيق إلى مستشفى ظلم العام؛ لاستكمال العلاج”.