حاميها حراميها.. شاهد عناصر الشرطة الإيرانية ينهبون المحلات التجارية

المواطن ـ الرياض

تسابق عناصر الشرطة الإيرانية، في اليوم السادس على الاحتجاجات ضد نظام الملالي، إلى نهب المحلات التجارية، حاملين معهم ما خفَّ وزنه وزاد ثمنه، لاسيّما محال الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية.

ورصدت مقاطع فيديو، وثّقتها كاميرات المراقبة في تلك المحال، والتي تداولها النشطاء على نطاق واسع، كل واحد من عناصر الشرطة، وهو يحمل في يده الجسم الواقي من العنف، وفي الأخرى يسرق محتويات المحل، مستغلين خروج الناس للميادين العامة احتجاجًا على ولاية الفقيه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :