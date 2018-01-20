حتى المرحاض حُرموا منه.. الحبس 94 عامًا ينتظر أبوين عذّبا أبناءهما الـ13 جنسيًّا وجسديًّا ونفسيًّا

المواطن ـ وكالات:

يواجه زوجان بولاية كاليفورنيا الأميركية متهمان باحتجاز أولادهما الـ13 في منزلهما، وبعضهم مقيد في الأسرة، مع تقديم القليل من الطعام إليهم، عقوبة السجن 94 عامًا لكل منهما.

وقال النائب العام مايك هسترين بمنطقة ريفرسايد، في مؤتمر صحافي، إن ديفيد ألين توربين (57 عامًا) ولويز آنا توربين (49 عامًا) يواجهان 37 تهمة، تتعلق بتعذيب الأطفال والاعتداء عليهم وإهمالهم وسجنهم، مشيرًا إلى أنّه “يواجه الأب تهمة ممارسة الجنس مع فتاة قاصر (أقل من 14 عامًا)”.

وأضاف هسترين: “لقد تم ربط الضحايا كشكلٍ من أشكال العقاب، أولًا بالحبال وبعد ذلك بسلاسل”، مبيّنًا أنّه “لم يتم فك قيود الضحايا في كثيرٍ من الأحيان بما يسمح لهم بالذهاب إلى المرحاض”.