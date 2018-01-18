حديقة حيوان لندن تطلق اسم خطيبة الأمير هاري على حيوان صغير

المواطن - متابعة

أطلقت حديقة حيوان لندن اسم الممثلة الأميركية الشهيرة ميجان ماركل خطيبة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا على أنثى حيوان أكاب حديثة الولادة.

وولدت ميجان الصغيرة يوم التاسع من ديسمبر الماضي، في مخاض استغرق نحو 30 دقيقة وصوره حراس الحديقة.

ومن المقرر أن تزف ماركل إلى الأمير هاري وترتيبه الخامس في ولاية العرش البريطاني في مايو أيار.

ونشرت الحديقة أول صور للوليدة في الأيام القليلة الماضية.

وحيوان الأكاب من عائلة الزرافة رغم أنه لا يملك رقبة طويلة وموطنه الأصلي جمهورية الكونجو الديمقراطية ويشتهر بخطوط سوداء على أرجله كتلك التي يتميز بها الحمار الوحشي.







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