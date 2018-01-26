حذر من بيتكوين.. محافظ النقد: البنوك لم تتأثر من تجميد حسابات مشتبه بهم

المواطن- الرياض

شدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي، على أن وضع البنوك السعودية والنشاط التشغيلي للمصارف لم يتأثر بتجميد حسابات بعض المشتبه بهم بالفساد.

وأوضح الخليفي خلال تصريحات إلى قناة العربية، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن النظرة إيجابية للقطاع المصرفي السعودي على صعيد حجم الودائع والقروض وذلك بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية الآتية (تحسن أسعار النفط، الإنفاق الحكومي والحزم التحفيزية التي أطلقت لدعم القطاع الخاص).

وأضاف الخليفي أن الإقراض العقاري يشكل 16% من محفظة الإقراض، آملاً في أن ترتفع هذه النسبة ما سيدعم الإقراض للمشاريع السكنية، مسلطًا الضوء على الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا “ساما” عبر زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين.

كما حذر الخليفي من الاستثمار في العمليات الرقمية مثل بيتكوين لغياب نظام حماية، معتبرًا أنها عملة للمضاربات فقط ولبعض العمليات غير الشرعية.







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