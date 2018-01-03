حراس المنتخب السعودي يبدؤون معسكر ألمانيا

المواطن – مروة نبيل

بدأ حراس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وليد عبدالله، محمد العويس، عبدالله المعيوف وعساف القرني، اليوم الأربعاء، معسكرهم الإعدادي في مدينة شتوتغارت الألمانية.

ويُقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم معسكرًا إعداديًّا لحراس مرمى الأخضر في مدينة شتوتغارت، تحت إشراف مدرب الحراس الألماني أوليفر كان، ويستمر خلال الفترة من 3 حتى 19 من شهر يناير الجاري.

ومن المُقرر أن ينضم الحارس عبدالقدوس عطية، الذي عاد مؤخرًا من تمثيل المنتخب المُشارك في منافسات كأس الخليج العربي “خليجي 23″، إلى المعسكر بعد أن يُنهي إجراءات استخراج تأشيرة السفر.

ويُشارك حراس المنتخب السعودي في معسكر شتوتغارت الذي يشرف عليه إداريًّا ممثل الهيئة العامة للرياضة في أكاديمية أوليفير كان، حسين الصادق، في سياق البرنامج الإعدادي الخاص بتأهيلهم قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على الدعم السخي والاهتمام المباشر اللذين يجدهما الاتحاد السعودي والمنتخب الوطني.

وأوضح عزت أن البرنامج الإعدادي لحراس المنتخب يأتي ثمرة من ثمار مشروع الهيئة العامة للرياضة بالتعاقد مع أوليفر كان، في إطار مشروع الأكاديمية الدولية التي حملت اسمه، والذي استتبعه توقيع الاتحاد السعودي مع الحارس الألماني الخبير لتقديم برامج تدريبية لحراس الأخضر.







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