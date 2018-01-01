حرب شرسة لليفربول قريبًا بسبب هذا الخطأ

حرب شرسة لليفربول قريبًا بسبب هذا الخطأ

2018/01/01
الساعة 4:31 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
1890
0
طباعة
المواطن - محمد سمعة

سيدخل نادي ليفربول الإنجليزي حربًا شرسة ضد شركة نايكي للملابس الرياضية بعد إعلان الأخيرة أن فيليب كوتينيو نجم الريدز انتقل بشكل رسمي إلى صفوف برشلونة الإسباني .

وكان برشلونة سعى للتعاقد مع كوتينيو في صيف عام 2017 لكن ليفربول رفض التفريط فيه .

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية نقلًا عن صحيفة التليجراف الإنجليزية إن ليفربول سيطلب تعويضًا كبيرًا من شركة نايكي بسبب إثارتها للبلبلة وعدم احترامها لسرية الصفقة بجانب إعلانها عن الصفقة بشكل خاطئ عبر موقعها الرسمي.

وأبدى الألماني يورجن كلوب غضبه الشديد بسبب ما أعلنته شركة نايكي خلال الفترة الأخيرة .

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :