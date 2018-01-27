حسابات الموظفين تستقبل الرواتب والعلاوة وبدل المعيشة خلال ساعات

المواطن- الرياض

ساعات قليلة تفصل المواطنين عن إيداع أول راتب لموظفي القطاع الحكومي، بالأشهر الميلادية، الذي يأتي مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة والعلاوة التي جاءت بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووجه خادم الحرمين الشريفين بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

وتأخر صرف الرواتب من يوم 27 إلى 28 يناير، يأتي تماشيًا مع تعليمات آلية أصدرتها مؤسسة النقد للبنوك المحلية، قبل سنوات، بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة؛ لتُصرف يوم الأحد إذا صادف موعد صرفها يوم السبت؛ في حين تُصرف يوم الخميس إذا صادف موعد صرفها يوم الجمعة.

كما تضمن توجيه الملك إعادة العلاوة السنوية لمدة عام، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين ومستفيدي الضمان.

و تُصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439/ 1440هـ) اعتبارًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.

ومع بداية العام الجديد 2018 ودَّع المواطنون نظام الأبراج الذي كان معمولًا به في صرف الرواتب، وكانت المملكة قد اعتمدت نظام الأبراج، قبل أشهر عدة.

وأنهى الأمر الملكي يوم السبت 6 يناير 2018 حقبة نظام الأبراج الشمسية ووحد مواعيد صرف الرواتب وفقًا للتاريخ الميلادي، كما تضمن الأمر الملكي توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب تخفيفًا على المواطنين.







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