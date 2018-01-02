حساب المواطن: النساء المهجورات بإمكانهن التسجيل والاستفادة من مبالغ الدعم بشرط

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن النساء المهجورات بإمكانهن التسجيل والاستفادة من مبالغ الدعم التي يقدمها حساب المواطن، شريطة تقديمهن إثباتًا بالحالة.

وقبل قليل، أعلن حساب المواطن، أن الدفعة الثانية من الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين بعد 8 أيام، وتحديدًا في 10 يناير الحالي.

كما أكد حساب المواطن في تغريدة له على “تويتر”، أن قيمة الدعم التي يقدمها البرنامج للمستحقين من الدعم تتم مراجعتها دوريًّا.

ولفت حساب المواطن إلى أن الهدف من مراجعة قيمة الدعم هو مواكبة أي تأثير إضافي ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية.







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