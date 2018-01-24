حساب المواطن.. حل مشكلة عدم وصول كلمة المرور على الجوال

المواطن- عبدالرحمن دياب

تفاعل خدمة العملاء، التابع لبرنامج حساب المواطن، مع مشكلة مواطنة تم قبولها في برنامج الدعم ولكن لم تصل لها كلمة المرور الخاصة بحسابها في البرنامج على جوالها.

ورد خدمة عملاء حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، على السيدة بقوله: “الرجاء التواصل مع الشركات المشغلة (الاتصالات السعودية، زين، موبايلي) والتأكد من عدم إيقاف الرسائل الدعائية”.

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن موقف من لم يتم دراسة أهليته للحصول على الدعم من المتقدمين إلى البرنامج.

وقال حساب المواطن: إن عبارة لم يتم دراسة الأهلية التي تظهر لبعض المسجلين تكون بسببين الأول أن يكون تاريخ التسجيل أو إكمال الطلب في البرنامج قبل يوم العاشر من الشهر الذي يسبق تاريخ الدفعة.

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أن السبب الثاني قد يرجع إلى أن الشخص قد يكون غير مؤهل في الدورة السابقة ولم يتقدم باعتراض أو لم يتم دراسة الاعتراض بعدُ.

ولفت حساب المواطن إلى أنه يمكن معرفة حالة الأهلية عبر الدخول إلى قائمة دراسة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا)







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