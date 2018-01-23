حساب المواطن يرد على تساؤل مهم حول إلغاء دعم المستفيدين

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد حساب المواطن أنه لا يوجد إمكانية لإلغاء حسابات المستفيدين في الوقت الحالي.

ورد حساب خدمة العملاء الخاص ببرنامج حساب المواطن بموقع “تويتر”، على استفسار مواطن عن طريقة إلغاء حسابه.

وقال حساب خدمة عملاء حساب المواطن: “نعتذر منك لا يوجد إلغاء حساب في الفترة الحالية”.

وفي وقت سابق، أكّد حساب المواطن أنَّه يشترط لاستيفاء شروط الأهلية، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويتجاوز معيار الإقامة، وأن تتوافق بياناته المفصح عنها مع بيانات الجهات الأخرى.

ولفت حساب المواطن، إلى أنَّ معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وكان برنامج حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق اليوم، الفرق بين الأهلية والاستحقاق وشروط استيفائهما وآلية الاعتراض على الأهلية والشكوى على مبلغ الاستحقاق.

وبيَّن البرنامج أنه يقصد بالأهلية، استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لابد من توفرها للتسجيل في البرنامج، فيما يقصد بالاستحقاق إمكانية المؤهل من الحصول على الدعم.







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