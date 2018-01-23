حساب المواطن يرد على تساؤل مهم حول إلغاء دعم المستفيدين

أكد حساب المواطن أنه لا يوجد إمكانية لإلغاء حسابات المستفيدين في الوقت الحالي.
ورد حساب خدمة العملاء الخاص ببرنامج حساب المواطن بموقع “تويتر”، على استفسار مواطن عن طريقة إلغاء حسابه.
وقال حساب خدمة عملاء حساب المواطن: “نعتذر منك لا يوجد إلغاء حساب في الفترة الحالية”.
وفي وقت سابق، أكّد حساب المواطن أنَّه يشترط لاستيفاء شروط الأهلية، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويتجاوز معيار الإقامة، وأن تتوافق بياناته المفصح عنها مع بيانات الجهات الأخرى.
ولفت حساب المواطن، إلى أنَّ معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وكان برنامج حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق اليوم، الفرق بين الأهلية والاستحقاق وشروط استيفائهما وآلية الاعتراض على الأهلية والشكوى على مبلغ الاستحقاق.
وبيَّن البرنامج أنه يقصد بالأهلية، استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لابد من توفرها للتسجيل في البرنامج، فيما يقصد بالاستحقاق إمكانية المؤهل من الحصول على الدعم.
9 مشاراكات
سلمي العسيري
هل صيححح ماسمعت عن المبلغ اذا ماانسحب خلال خمسه ايام يسحبوة هنالك ظلن بحيثت لا يوجظ سيارة خلال خمسه ايام فاانا انسانه يتيمه ماعندي احد يعوليني بعدالله ثاني سوال ليش ماتنزلزدوا جدول بمواعيد استلام حساب المواطن افيدووووني حقنن ماسمعت اذا ماسحبته من الصرافه ياااخذو
أم مهند
انا سعوديه وجوزي سعودي و قدمنا من زمان ومافي شي جانا
منيره
صباح الخير
مانع محمد ال حزيه
لماذا لم يتم صرف حساب المواطن للزوج والزوجه وعدم الاستحقاق لكون الراتب فوق ال١٢٠٠٠للزوج والزوجه ربة منزل عاطله عن العمل
شاكرين للرد
روى
من وقت ماسجلت لحد الان مانزل شى ومكتوب انو لسى مااجرو الأهليه يعني مو مبين اذا مؤهله او لا
محمد
اناليا4او6اسابيع مانزلي ولاشئ انامسجل من اول والى الحين مافي شئ حرام عليكم وش ذاالظلم حسبنه الله ونعم الوكيل
زكيه
انا غير متزوجه
ولا اعول احد
ولدي راتب 15000 ريال
هل استحق دعم حساب المواطن
ابوالفارس
لماذ لاتقومون بدراسه مستفيضه للاسره المستفيده من مخصص الحساب مثلا الالتزامات الماليه المترتبه على رب الاسره ؟ فلو افترضنا ان راتبي 3800 وعدد الاسره 7 بمافيهم ولي الامر يكون مخصصهم فوق 1000 ريال بقليل بينما شخص اخر راتبه فوق 10000 الف ريال ويأخذ نفس المخصص اسوة مع راتب 3800
بينما صاجب الدخل البسيط يسكن بالايجار وعليه قروض خاصه وعامه للبنوك ناهيك عن فواتير الكهرباء واسعار الوقود ومصاريف الدراسه والمواصلات والمعيشه ماذا بقي له من راتبه ومافائدته من دعم حساب المواطن مازال متساوي مع من راتبه اربع اضعاف راتبه فهل هذا عدل وانصاف ياحساب المواطن ؟؟ لابد من دراسة حالات المستفيدين من جميع النواحي القروض والايجار والالتزامات وليس مجرد احتساب افراد الاسره وخلاص ياخذون 1050وراتبهم 4000 الف ريل وهناك شخص اخر نفس عدد افراد الاسره وراتبه 4 اضعاف 16000 الف ريال ويعطي اسوة بالى راتبه 4000 الف ريال متدنى الدخل دايما يروح بين الارجل في اي معامله تقومون عليه وهذا الواقع
فوف
انا عندي ضمان 1000 وامي نفس الشي وكلنا منفصلين وكل وحده تاخذراتبها من الظمان 1000ع حسابها وماينزلون لنا الا500ع حساب امي برغم اننا منفصلين كل وحده لها حسابها الخاص