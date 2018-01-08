حساب المواطن يعوض 80 % من مستهلكي وقود المركبات في المملكة

المواطن - الرياض

أكد مدير برنامج حساب المواطن، علي الراجحي، أن 80% من استهلاك وقود البنزين في السعودية من نوع 91، وهو الذي يشمله التعويض من حساب المواطن، عند احتساب قيمة الدعم المقدم للمواطنين بناء على معدل دخل الأسرة الشهري، ومقدار الاستهلاك من الطاقة.

وأضاف الراجحي خلال كلمة له بورشة عمل خاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن حساب المواطن لا يتحمل التعويض عن أثر الإصلاحات في سعر “بنزين 95″، بحسب مان نقلت عنه “العربية”.

ولفت إلى أن احتساب قيمة الدعم للمستفيدين من البرنامج يأتي بناء على تقديرات جهات عدة ذات علاقة بمختلف المعايير التي تحدد مقدار الدعم الشهري للأسر السعودية.

وكشف برنامج حساب المواطن أن صرف الدفعة الثانية المقابل المالي للدعم سيكون يوم الأربعاء المقبل 10 يناير، وأن الصرف سيشمل أيضًا الدفعة الأولى والذين حصلوا على الدعم في 21 ديسمبر الماضي.

وتعمل إدارة حساب المواطن على معالجة أكثر من 80 ألف طلب تسجيل جديد غير مكتمل؛ من أجل تضمينهم في دفعة استحقاق الدعم الثالثة في 10 فبراير القادم.







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