حساب المواطن يوضح طريقة احتساب بدل غلاء المعيشة ضمن دخل الأسرة

المواطن - الرياض

أكَّد برنامج حساب المواطن أنه يجب الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة الذي تم إقراره بأمر ملكي، يوم السبت الماضي، ضمن دخل الأسرة.

جاء ذلك رداً على تغريدة مواطن وجَّه سؤالاً عبر حساب خدمة عملاء حساب المواطن قال فيه: “الإخوة الكرام في حساب المواطن هل يتم احتساب بدل غلاء المعيشة 1000 ريال الذي تم إقراره بأمر ملكي من ضمن الدخل؟ وفي حال الإجابة بنعم هل تتم إضافته من قِبَل المستفيد أم من قبلكم بشكل آلي؟”.

ورد حساب المواطن بتغريدة قال فيها: “نعم.. يتم الإفصاح عنه من قِبَلك ويتم الضغط على زر حفظ أسفل الشاشة”.







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