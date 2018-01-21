حساب المواطن يوضح: لا نصدر أي خطابات للجهات الرسمية

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد حساب المواطن أنه لا يصدر أي خطابات للجهات الرسمية.

وجاء ذلك ردًّا من خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر”، على استفسار مواطن قال فيه: “بخصوص الإعالة.. المحكمة تطلب خطاب منكم وكيف أحصل على خطاب موجه للمحكمة باستخراج صك إعالة؟”.

وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن عدم جواز المساس بمستحقات الدعم للمستفيدين.

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد فإنه لا يجوز الحجز على مبالغ دعم حساب المواطن”.

وأضاف حساب المواطن أن مؤسسة النقد وجهت البنوك التجارية بعدم المساس بمبالغ الدعم.







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